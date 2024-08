CIDH denuncia na OEA 'repressão violenta' na Venezuela

A violência pós-eleitoral contra manifestantes levou "à morte de pelo menos 23 pessoas, muitas delas jovens", condenou a presidente da CIDH. Segundo ela, dez "são atribuíveis diretamente às forças do Estado" e seis "aos coletivos", grupos armados apoiadores do chavismo "que atuam com o consentimento, tolerância ou anuência do Estado".

Desde o fim de julho, organizações da sociedade civil "registraram 1.672 detenções", a maioria de jovens que vivem em áreas urbanas com índices de pobreza muito altos, disse Roberta. Muitas vezes, as prisões são seletivas, contra "voluntários eleitorais e aqueles percebidos como opositores do regime, incluindo jornalistas, líderes da oposição, defensores dos direitos humanos e estudantes universitários".

- Estratégia -

A presidente da CIDH, organização da OEA, disse ter conhecimento "do cancelamento ilegal do passaporte de 36 pessoas", do fechamento de veículos de comunicação e do uso de aplicativos que incentivam os cidadãos "a compartilhar informações sobre os demais".

"Divida e vencerás" é a estratégia das autoridades, concluiu Roberta, ressaltando que essa prática "gera um clima de medo e intimidação entre a população".

Após a apresentação do relatório, vários países intervieram para exigir a publicação das atas eleitorais venezuelanas, reclamada pela comunidade internacional para reconhecer o resultado do pleito.