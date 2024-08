Conglomerado de Warren Buffett supera um trilhão de dólares em Wall Street

O conglomerado Berkshire Hathaway, do investidor bilionário Warren Buffett, superou, nesta quarta-feira (28), a marca de um trilhão de dólares (5,55 trilhões de reais) em valor de mercado na bolsa de Nova York.

O grupo se tornou o oitavo membro de um seleto clube de empresas que ultrapassaram esse nível simbólico de capitalização, ao lado de seis companhias de tecnologia e da petroleira Saudi Aramco.

O impulso para superar essa marca veio do anúncio da cessão de cerca de um bilhão de dólares (R$ 5,55 bilhões) em ações do Bank of America. Por volta das 16h05 GMT (13h05 de Brasília), as ações da Berkshire subiam 0,84% e a empresa valia 1,001 trilhão de dólares na bolsa.