Duas figuras do cinema iraniano são indiciadas por retirar o véu

Com 70 anos, Banietemad foi premiada em várias ocasiões no festival Fajr de Teerã, a premiação de cinema mais importante do país.

Sua filha Baran, famosa atriz de 38 anos, ganhou, entre outros, o prêmio de melhor atriz em 2015 no mesmo festival.

Na terça-feira, fotos de ambas as mulheres sem o véu em um evento de cinema em Teerã viralizaram nas redes sociais.

ap/cab/eg/mb/jmo/aa

© Agence France-Presse