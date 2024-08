Espanha assina acordos com Mauritânia e Gâmbia para combater imigração ilegal

A Espanha fechou acordos com Mauritânia e Gâmbia para fortalecer a colaboração contra a imigração ilegal, no âmbito de uma viagem do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, a três países da África Ocidental.

A Espanha assinou "memorandos de entendimento" bilaterais sobre "migração circular" com Gâmbia nesta quarta-feira e já havia feito o mesmo com a Mauritânia na véspera. A Espanha também assinou com os dois países textos para reforçar a colaboração contra o crime organizado.

Sánchez afirmou que se trata, principalmente, de combater o tráfico de seres humanos, durante seu encontro com o presidente mauritano, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, segundo a agência nacional mauritana.