Governo do Talibã proíbe artes marciais mistas no Afeganistão

O governo do Talibã proibiu as artes marciais mistas (MMA) no Afeganistão por considerá-las incompatíveis com o islã, declarou, nesta quarta-feira (28), uma autoridade esportiva.

A ordem foi dada pela polícia da moralidade, sob o Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício (PVPV), após uma investigação sobre a conformidade do esporte com a lei islâmica, de acordo com essa declaração e com a mídia local.

"Foi observado que esse esporte é problemático para o ponto de vista da sharia (lei islâmica) e que inclui inúmeros aspectos contraditórios aos ensinamentos do islã", declarou a autoridade esportiva do governo talibã em um comunicado transmitido à AFP.