Kamala retoma campanha com giro por estados-chave

Kamala era pressionada há dias a conceder uma entrevista a um importante veículo de comunicação americano. A entrevista à CNN, que acontecerá semanas antes de um debate com Trump previsto para 10 de setembro, marca o início de uma nova fase.

- Acordo -

O ex-presidente republicano afirmou ontem que houve "um acordo" sobre os detalhes técnicos do debate, dois dias após ter ameaçado não participar do encontro. A equipe de Kamala não comentou essa informação.

A candidata democrata entrou na corrida à Casa Branca depois que o presidente Joe Biden desistiu da reeleição em 21 de julho. Desde então, ganhou certo impulso nas pesquisas e conta com o entusiasmo dos democratas que confirmaram sua indicação com grande ovação na convenção do partido, em Chicago.

Mas a batalha eleitoral é muito dura e ambos os candidatos se concentram nos estados-pêndulo que, diferentemente da maioria, não votam sempre no mesmo partido.

Donald Trump esteve no Michigan na segunda-feira, amanhã irá a Wisconsin e, na sexta-feira, à Pensilvânia.