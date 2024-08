Incêndios florestais colocam Canadá entre os quatro maiores emissores de CO2

Os incêndios florestais sem precedentes de 2023 colocaram o Canadá entre os quatro países que mais emitem CO2 no mundo, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (28). O relatório também levanta dúvidas sobre a capacidade futura das florestas canadenses de capturar e armazenar quantidades significativas de dióxido de carbono.

No ano passado, foi registrado um número catastrófico de incêndios florestais em todo o país da América do Norte, com 15 milhões de hectares queimados (cerca de 4% da superfície florestal total do Canadá) e mais de 200.000 pessoas deslocadas.

Ao analisar os dados obtidos por satélite sobre a presença de monóxido de carbono nas colunas de fumaça dos incêndios ocorridos entre maio e setembro do ano passado, os pesquisadores determinaram que foram liberadas 2.371 megatoneladas de CO2, o que elevou a posição do Canadá do 11º para o 4º lugar entre os maiores emissores de dióxido de carbono do mundo.