Investigação de naufrágio do iate de magnata na Sicília

A investigação sobre o naufrágio do iate do magnata britânico Mike Lynch, na Sicília na semana passada, foi ampliado e incluiu outros dois membros da tripulação, informou a imprensa italiana nesta quarta-feira (28).

Os promotores da ilha italiana investigam possíveis crimes de homicídio culposo no naufrágio do "Bayesian" durante uma tempestade antes do amanhecer de 19 de agosto, que resultou na morte de Mike Lynch, sua filha e cinco pessoas.

O capitão James Cutfield, cidadão neozelandês que está entre os 15 sobreviventes, já estava sendo investigado. Agora incluíram o mecânico Tim Parker Eaton, responsável pela casa de máquinas na noite dos fatos, e o marinheiro Matthew Griffiths (ou Griffith segundo outras fontes) que estava de guarda.