Israel lança grande operação militar na Cisjordânia

Mais de 650 palestinos morreram na Cisjordânia por ações do Exército israelense ou de colonos desde 7 de outubro, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais palestinos.

Por outro lado, pelo menos 20 israelenses morreram naquele território, entre eles soldados atacados por palestinos ou participantes em incursões militares, segundo dados oficiais israelenses.

A Jihad Islâmica, um movimento islamista palestino aliado ao Hamas, denunciou uma "guerra aberta por parte do ocupante israelense".

"Com esta agressão, que visa transferir o peso do conflito para a Cisjordânia ocupada, o ocupante quer impor no terreno um novo Estado para anexar a Cisjordânia", afirmou.

O Hamas, cuja popularidade disparou na Cisjordânia desde o início da guerra de Gaza, enquanto a do partido Fatah de Abbas despencou, apelou novamente na noite de terça-feira aos três milhões de palestinos na Cisjordânia que "se levantem" contra Israel.

Os países mediadores entre Israel e o Hamas - Catar, Egito e Estados Unidos - tentam alcançar um cessar-fogo, com a libertação de reféns em troca de palestinos presos em Israel.