Israel realiza ataque em grande escala na Cisjordânia ocupada

Por sua vez, o movimento palestino da Jihad Islâmica, aliado do Hamas, denunciou uma "guerra aberta por parte do ocupante" israelense para "impor uma nova situação no terreno para anexar a Cisjordânia".

- EUA sanciona colonos israelenses -

Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra colonos israelenses na Cisjordânia e pediram a Israel que combatesse esses grupos "extremistas".

"A violência dos colonos extremistas na Cisjordânia provoca intenso sofrimento humano, prejudica a segurança de Israel e compromete as perspectivas de paz e estabilidade", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Por sua vez, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou essa iniciativa. "Israel considera muito grave a imposição de sanções contra cidadãos israelenses. A questão é objeto de discussões intensas com os Estados Unidos".

O Exército israelense admitiu que havia fracassado em impedir o ataque de uma centena de colonos judeus contra um vilarejo palestino em 15 de agosto, um incidente que provocou protestos internacionais.