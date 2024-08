Lixo se acumula em uma Havana sobrecarregada

O problema "é que na praia há empresas que se dedicam a limpar (...), mas no fundo do mar não há ninguém fazendo isto, exceto os ativistas voluntários", diz Fuentes à AFP com as pequenas ondas batendo em seus pés.

O acúmulo de metais atualmente é abundante e o maior desafio na zona costeira, admite a chefe de recursos naturais e mudanças climáticas de Havana, Solvieg Rodríguez.

No entanto, o verdadeiro pesadelo é percebido à medida que se adentra nesta metrópole, que acumula diariamente mais de 30.000 metros cúbicos de lixo, sete mil a mais do que há um ano, segundo dados oficiais.

- "Sujeira e mosquitos" -

Montanhas de resíduo sólido misturadas ao lixo orgânico liberam odores fétidos e atraem nuvens de moscas em algumas esquinas do município de Cerro, no centro do país.

"Minha cozinha dá para o mesmo depósito de lixo, tenho que ficar cobrindo tudo porque senão, o que comemos é sujeira e mosquitos. Os percevejos sobem pelas paredes", diz à AFP Lissette Valle, dona-de-casa de 40 anos que mora em frente a um depósito em uma rua deste município.