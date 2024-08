Paris reacende a chama com a 'revolução' dos Jogos Paralímpicos

Após a chegada do veículo à praça, 140 bailarinos e 16 artistas com deficiência vestidos de azul, vermelho e branco fizeram uma potente apresentação para simbolizar uma sociedade que tenta ser mais inclusiva, mas que ainda precisa se esforçar mais.

Com a presença do artista francês Christine and The Queens, que interpretou uma versão electropop do clássico de Edith Piaf "Non, je ne regrette rien", os dois grupos de bailarinos, sob as ordens do coreógrafo sueco Alexander Ekman, terminaram a atuação frente a frente, olhando-se nos olhos.

O espetáculo representou o que Jolly descreveu na segunda-feira como "sonhar acordado", no qual "artistas com e sem deficiência (...) criam uma espécie de novos jogos, simplesmente jogos, nem olímpicos nem paralímpicos".

"É uma utopia pela qual devemos lutar", acrescentou.

Após o desfile dos atletas, o palco na Praça da Concórdia seguiu recebendo diferentes atrações, como a emocionante interpretação da música "My Ability" do artista francês Lucky Love, que nasceu sem o braço esquerdo.

A cada nova apresentação, os dois grupos de bailarinos, antes separados e diferenciados pelo figurino, foram se misturando para formar um só corpo artístico.