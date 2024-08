PSG empresta zagueiro Nordi Mukiele ao Bayer Leverkusen

O zagueiro francês Nordi Mukiele foi emprestado pelo Paris Saint-Germain ao atual campeão alemão Bayer Leverkusen sem opção de compra, anunciou nesta quarta-feira (28) o clube da capital francesa.

No PSG desde 2022 e com um contrato de cinco anos, o jogador de 26 anos, muitas vezes prejudicado por lesões, ficou frequentemente no banco de reservas desde a chegada de Luis Enrique ao comando da equipe, no verão de 2023.

Mukiele, que é capaz de atuar tanto no miolo da zaga quanto na lateral direita, parte rumo à sua nova aventura na Alemanha, onde já atuou de 2018 a 2022 com a camisa do RB Leipzig.