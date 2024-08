Restos mortais de soldado israelense foram retirados de Gaza

Os restos mortais do soldado israelense Shaked Dahan, assassinado em 7 de outubro por milicianos do Hamas no sul do país, foram recuperados em Gaza e devolvidos à sua família, informou nesta quarta-feira (28) o município da cidade onde vivia.

"O prefeito e os moradores de Migdal Ha'Emek compartilham a grande dor da família Dahan, que recuperou o corpo de seu filho Shaked, assassinado em 7 de outubro enquanto defendia a cidade", afirmou o município em sua conta no Instagram.

"O seu corpo foi recuperado em Gaza e devolvido à sua família ontem à noite", explicou.