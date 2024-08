Rússia critica decisão da Ucrânia de não prolongar contrato com a Gazprom

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, anunciou no final de julho que a União Europeia e Kiev lhe contactaram para "facilitar" as negociações com Moscou e chegar a um acordo benéfico para todas as partes.

Como resposta ao lançamento da operação russa na Ucrânia, a UE declarou que queria parar de utilizar o gás natural russo até 2027.

