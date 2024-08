Uruguai se despede de Juan Izquierdo; corpo já está em Montevidéu

- "Uma parte de mim morre com você" -

Muito querido pelos companheiros, comissões técnicas e dirigentes ao longo de sua carreira, Izquierdo começou em 2017 no Club Atlético Cerro de Montevidéu, depois jogou no Peñarol, no Atlético San Luis do México e, de volta ao Uruguai, passou por Montevidéu Wanderers, Nacional e Liverpool, antes de voltar ao 'Bolso' em janeiro deste ano.

Seu desmaio na quinta-feira passada, durante o confronto com o São Paulo pela Libertadores (vitória por 2 a 0 e classificação do time brasileiro) silenciou o estádio do Morumbi, que viu atônito como o jogador foi retirado do campo de ambulância, em meio ao desespero dos demais atletas.

Depois de cinco dias internado, Izquierdo não resistiu.

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca", anunciou em nota o hospital de São Paulo onde Izquierdo estava internado.

O jogador deu entrada no hospital em estado muito grave e permaneceu sempre em terapia intensiva, sedado e com respiração assistida, segundo os médicos.