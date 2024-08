Zelensky fala de situação 'extremamente difícil' diante de avanço russo no leste da Ucrânia

A situação é "extremamente difícil" para o Exército ucraniano perto da cidade de Pokrovsk diante do avanço das tropas russas em direção a este centro logístico no leste do país, declarou o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, nesta quarta-feira (28).

O cenário "em Pokrovsk e outras áreas do Donbass é extremamente difícil. Os principais esforços da Rússia e seu maior número de tropas estão concentrados lá", declarou o presidente, acrescentando que a ofensiva ucraniana no oblast (província) russo de Kursk impede Moscou de "colocar mais pressão" no leste da Ucrânia.

"A resiliência de cada uma de nossas unidades e nossa capacidade de destruir o ocupante é muito alta. Quero agradecer a cada soldado, a cada comandante que ocupa suas posições", continuou.