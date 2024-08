Angelina Jolie coloca sua voz e Pablo Larraín sua paixão em filme sobre Maria Callas

A atriz americana Angelina Jolie se atreve a colocar sua voz a serviço da imortal Maria Callas no filme "Maria" do chileno Pablo Larrain, que estreia em competição no Festival de Veneza nesta quinta-feira (29).

"Para mim a referência foram os fãs de Maria Callas, aqueles que gostam de ópera, para não decepcioná-los", explicou aos jornalistas antes da estreia.

Com esse papel de "diva absoluta", Jolie volta às telonas depois de vários anos de relativa discrição.