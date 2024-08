China pede aos Estados Unidos fim do 'conluio' com Taiwan

Sullivan destacou a Zhang Youxia a importância de manter a estabilidade no Estreito de Taiwan e no Mar da China Meridional, onde a tensão aumentou entre China e Filipinas, paós aliado dos Estados Unidos.

"É raro termos a oportunidade deste tipo de conversa", declarou Sullivan no início do seu encontro com o general Zhang.

"Diante da situação no mundo e nossa necessidade de administrar com responsabilidade a relação EUA-China, acredito que este é um encontro muito importante", acrescentou.

Na primeira viagem de um conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos à China desde 2016, Sullivan se reuniu com funcionários de alto escalão, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi.

Segundo um resumo da Casa Branca sobre a reunião com o general Zhang, Sullivan enfatizou a importância de manter a "estabilidade" no Estreito de Taiwan e a "liberdade de navegação" no Mar da China Meridional.

Coincidindo com a sua visita, a China se viu envolvida em disputas de segurança com o Japão e as Filipinas, dois importantes aliados de Washington na região.