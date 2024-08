Economia dos EUA cresce mais que o esperado no 2º trimestre

A economia americana cresceu mais do que o inicialmente previsto no segundo trimestre de 2024, devido aos gastos com consumo superiores ao estimado, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira (29).

A maior economia do mundo cresceu a uma taxa anual de 3% entre abril e junho, acima dos 2,8% de uma estimativa anterior.

"A atualização refletiu principalmente uma revisão para cima dos gastos dos consumidores", segundo o relatório.