Era pós-Southgate começa na Inglaterra com quatro novos convocados

O treinador de 50 anos convocou pela primeira vez o zagueiro Tino Livramento (Newcastle), o meia-atacante Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), o ponta Noni Madueke (Chelsea) e o meio-campista Angel Gomes (Lille).

Ele também promoveu a volta do zagueiro Harry Maguire, que ficou de fora da Eurocopa, e convocou o lateral-direito do Manchester City, Rico Lewis, que se beneficiou da aposentadoria internacional de Kieran Trippier, anunciada nesta quinta-feira após vestir a camisa dos 'Three Lions' em 54 jogos.

O 'citizen' Jack Grealish, que tampouco foi convocado para a Euro, volta à seleção, ao contrário de Marcus Rashford, que mais uma vez ficou de fora.

"O trabalho alcançado por Gareth (Southgate) e Steve (Holland, seu antigo auxiliar), e a posição em que assumo a atual equipe, nada têm a ver com o que eles herdaram. Estou em uma posição privilegiada e estou animado", disse Carsley.

--- Lista de convocados da seleção da Inglaterra:

Goleiros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle)