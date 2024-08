Errol Morris narra o drama de crianças migrantes separadas dos pais no governo Trump

A política de separação terminou após uma ordem judicial em junho de 2018.

Mas até hoje, segundo dados do Departamento de Segurança Interna (DHS) citados em "Separated", mais de mil famílias permanecem separadas. Pelo menos 4.227 crianças foram tiradas dos pais.

"O que me horroriza é que não fizeram listas. Separaram as famílias de tal forma que pode ser impossível reuni-las", explica o documentarista, autor de investigações como "The thin blue line".

Mais de cinco anos depois, o problema da imigração continua sem solução nos Estados Unidos, às vésperas de novas eleições presidenciais.

Segundo um relatório oficial recente, não há rastro de mais de 32 mil menores desacompanhados nos Estados Unidos nos últimos quatro anos.

As autoridades desconhecem o seu paradeiro, embora suas entradas tenham sido registradas no governo do democrata Joe Biden.