Família de colombiano assassinado na Tailândia 'satisfeita' com decisão judicial

Os parentes do médico colombiano Edwin Arrieta, assassinado e esquartejado no ano passado na Tailândia pelo espanhol Daniel Sancho, se declararam "satisfeitos" com a sentença de prisão perpétua que a Justiça do país asiático impôs ao acusado nesta quinta-feira (29).

"A família Arrieta Arteaga está satisfeita com a decisão judicial do tribunal de Koh Samui", ilha vizinha ao local onde ocorreu o crime em agosto de 2023, diz um comunicado enviado à imprensa.

Daniel Sancho, 30 anos, filho do ator de televisão espanhol Rodolfo Sancho, estava sujeito à pena de morte, mas a família Arrieta rejeitou essa punição por causa de suas convicções católicas.