Gabrielzinho conquista 1º ouro para o Brasil nos 100m costas (S2) da natação paralímpica

O fenômeno da natação paralímpica, o brasileiro Gabriel dos Santos Araújo, o Gabrielzinho, conquistou nesta quinta-feira (29) a medalha de ouro nos 100m costas, categoria S2, nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, com uma grande vantagem dos adversários.

Sob aplausos do público, o nadador de 22 anos completou a distância em 1 minuto 53 segundos e 67 centésimos, bem à frente do russo Vladimir Danilenko (2m01s34), que competiu sob a bandeira neutra, e do chileno Alberto Abarza Diaz (2m01s97).

Gabrielzinho assumiu uma liderança confortável desde o início e a manteve até o fim da prova.