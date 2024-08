Goleiro Kepa Arrizabalaga chega ao Bournemouth emprestado pelo Chelsea

O basco disputou quase 100 jogos da Premier League pelo clube londrino. Ele tem em sua galeria de títulos como goleiro do Chelsea uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Liga Europa e uma Supercopa Europeia.

Na temporada passada, Kepa foi emprestado ao Real Madrid para substituir o belga Thibaut Courtois, que sofreu uma lesão grave. Mas o técnico Carlo Ancelotti acabou preferindo o ucraniano Andriy Lunin como goleiro titular.

O Chelsea consegue assim enxugar o elenco às vésperas do encerramento do mercado entre temporadas na Inglaterra, uma necessidade diante do grande número de jogadores contratados.

Só na posição de goleiro, o Chelsea conta com o espanhol Robert Sánchez, o sérvio Djordje Petrovic e o dinamarquês Filip Jorgensen, contratados neste mercado.

O Bournemouth, que terminou o campeonato inglês passado na 12ª posição, disputou os primeiros jogos desta temporada com o goleiro brasileiro Neto, de 35 anos, que usou a braçadeira de capitão no último jogo (empate em 1 a 1 com o Newcastle).

