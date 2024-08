Incêndio deixa três feridos e consome quase 4 mil hectares de floresta no Equador

A secretaria de Comunicação da Presidência, que divulgou o relatório de Riscos, afirmou que o incêndio "afeta gravemente" Quilanga, um pequeno povoado que vive da exploração do café.

O Equador enfrenta atualmente doze incêndios florestais, que "estão sendo monitorados", segundo a secretaria de Riscos.

Um deles se originou na quarta-feira em uma área de floresta do morro do Carmen, no porto de Guayaquil (sudoeste), de onde operam emissoras de TV como a Teleamazonas, que se viram ameaçadas.

O fogo, reativado temporariamente nesta quinta-feira, "pôs em risco os moradores deste local e também as atividades regulares" da emissora, assinalou o canal.

A TV informou, ainda, que a situação forçou a evacuação momentânea de moradores e funcionários.

