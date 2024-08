Nicarágua fecha 169 ONGs, entre elas Save the Children

A Nicarágua fechou nesta quinta-feira (29) 169 ONGs, incluindo a organização de proteção da infância Save the Children, em um novo golpe do governo do presidente Daniel Ortega contra grupos da sociedade civil.

Entre as organizações fechadas estão também cerca de 90 igrejas e associações evangélicas, 40 associações de pecuaristas, uma entidade católica, um grupo de acadêmicos aposentados e a Fundação contra o Câncer e Aids.

O Ministério do Interior ordenou "o Cancelamento de Personalidade Jurídica e Registro de 169 Organismos sem Fins Lucrativos, por estarem em descumprimento das Leis", indica uma resolução publicada no diário oficial La Gaceta. De acordo com a legislação vigente, seus bens passarão para o Estado.