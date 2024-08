Oásis protegido no Equador diverge opiniões entre ambientalistas e mineradoras

- "Importância planetária" -

"Isto é um paraíso de grande biodiversidade. Há tucanos, cotingas. (...) Também mamíferos como esquilos e ursos-de-óculos. A mineração não é boa, destrói tudo", disse à AFP Rolando García, morador de Mindo (noroeste de Quito) onde tanto a mineração artesanal como a industrial foram proibidas, com exceção de algumas concessões previamente concedidas.

Com apenas duas jazidas industriais de ouro e cobre, as exportações mineiras do Equador atingiram um recorde de US$ 3,3 bilhões em 2023 (R$ 16,6 bilhões na cotação da época) e poderão subir para US$ 10 bilhões (10% do PIB) em 2030 (R$ 55 bilhões na cotação atual), segundo a Câmara de Mineração. No primeiro semestre de 2024, as vendas atingiram US$ 1,6 bilhão (R$ 9 bilhões).

Contudo, Silva garante que "aqueles que, até antes da consulta popular, tinham título de minerador concedido pelo Estado equatoriano, podem realizar todas as fases da mineração. O efeito da consulta é que não haverá novas concessões" na área.

Para Arcos, que vive na floresta e é coordenador de uma organização que representa os municípios do Chocó Andino, a riqueza natural do local é de "importância planetária".

"Aqui pode estar a cura para o câncer, para milhares de doenças, podem estar os alimentos que o ser humano necessita para o futuro", reforça.