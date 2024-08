Países emergentes têm atraso no financiamento bancário contra a mudança climática (BM)

A grande maioria dos bancos dos países emergentes está envolvida apenas marginalmente no financiamento de iniciativas contra o aquecimento global ou na adaptação das sociedades para lidar com a mudança climática, informou o Banco Mundial (BM) nesta quinta-feira (29).

De acordo com os dados da organização sediada em Washington, mais de 60% dos bancos dos países emergentes, cujo PIB per capita está entre US$ 1.136 e US$ 13.845 (entre 6.401 e 78.000 reais) por ano, destinam menos de 5% dos empréstimos a empresas ou ações que tenham um impacto positivo em termos de clima.

Mais de 25% dessas entidades não investem de forma alguma nessa área, de acordo com um relatório do BM.