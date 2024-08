Presidente chinês reafirma compromisso em manter bons laços com EUA

O presidente chinês, Xi Jiping, afirmou nesta quinta-feira (29) ao conselheiro de Segurança da Casa Branca, Jake Sullivan, que o compromisso do seu país em manter bons laços com os Estados Unidos "não mudou", informou a imprensa estatal.

"O compromisso da China com o objetivo de um desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações China e Estados Unidos não mudou", afirmou Xi a Sullivan durante uma reunião em Pequim, informou o canal estatal CCTV.

O conselheiro de Segurança do presidente americano Joe Biden desembarcou em Pequim na terça-feira para uma visita de três dias, durante a qual também se reuniu com o general chinês Zhang Youxia, vice-presidente da Comissão Militar Central, e com o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi.