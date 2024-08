Presidente do Panamá anuncia toque de recolher para 'limpar' as ruas

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, anunciou, nesta quinta-feira (29), que vai impor um toque de recolher em duas regiões do país para "limpar" as ruas do narcotráfico e da criminalidade.

A medida, que impede o deslocamento livre da população, estará em vigor de "nove da noite a cinco ou seis da manhã" na província caribenha de Colón e no populoso distrito de San Miguelito, adjacente à capital panamenha, disse ele.

"Desejo que haja toque de recolher nesses dois locais porque são talvez as áreas mais afetadas por esse problema de gangues. O narcotráfico modificou toda a estrutura criminosa", afirmou o presidente conservador em sua coletiva de imprensa semanal.