Republicanos da Pensilvânia agora defendem o voto pelo correio

"Isso foi o que fez Trump perder a corrida. Eles nos espancaram", disse sobre 2020, lembrando ter visto que os votos por correio a favor de Joe Biden superavam os de Trump até em 100 a 1 em alguns lotes.

Do seu gabinete de campanha, Eddy explica que até mesmo as pessoas mais céticas ao final de uma conversa costumam aceitar que é melhor votar por correio para prevenir qualquer imprevisto que lhe impeça de ir às urnas no dia da eleição.

Embora Trump tenha suavizado sua opinião sobre o voto por correio, frequentemente sai do roteiro e repete que os Estados Unidos deveriam ter apenas um dia de votação.

Depois que Kamala Harris substitui Biden como candidata, a vice-presidente está à frente de Trump na Pensilvânia, segundo as últimas pesquisas, o que significa que uma melhora em locais como Erie pode fazer a diferença no resultado.

Biden tinha uma vantagem global de mais de três a um nos votos por correio em Erie - 32.929 frente aos 9.279 de Trump - em 2020, superando a vantagem dos mais de 20.000 que Trump registrou no dia das eleições.

O resultado foi uma inversão da margem de 2.348 votos pela qual Trump venceu Hillary Clinton em 2016, o que resultou em uma vitória ainda mais apertada de 1.319 votos para Biden.