Brasil recebe Equador com a missão de vencer e se recuperar nas Eliminatórias

O Brasil tem apenas sete pontos em seis rodadas e ocupa apenas a sexta posição na competição, a última que dá vaga direta no Mundial de 2026.

A chegada do técnico Dorival Júnior no início de 2024 parecia ter dado fôlego à Seleção, mas a lua de mel durou pouco: até a eliminação nas quartas de final da Copa América, em julho, diante do Uruguai.

Embora as Eliminatórias sejam longas, com 18 rodadas, o Brasil precisa voltar aos trilhos e recuperar seu prestígio.

"É uma situação que incomoda. Temos que ter conhecimento disso, atenção especial ao que faremos daqui para frente", disse Dorival em entrevista coletiva nesta quinta-feira (5)

- Endrick titular -

Sem Neymar, ainda se recuperando de uma grave lesão no joelho, o técnico apostou novamente no trio de ataque do Real Madrid: Vinícius Júnior (candidato à Bola de Ouro), Rodrygo e Endrick.