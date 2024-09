NFL desembarca no Brasil em busca de expansão de mercado

Amantes dos esportes, com o futebol como paixão nacional, os brasileiros consomem bastante a cultura americana. A NBA, por exemplo, tem no país seu segundo maior mercado internacional, atrás apenas da China.

Mas no caso do futebol americano, um fator que colaborou com a popularidade do esporte no país foi o casamento da modelo Gisele Bündchen com o lendário ex-quarterback Tom Brady.

- Preocupações de segurança -

O Estádio do Corinthians, palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, passou por diversos ajustes para receber o duelo entre Eagles e Packers, que competem na Conferência Nacional (NFC), uma das duas que compõem a NFL.

O evento vai coincidir com o horário do jogo da Seleção Brasileira contra o Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será disputado em Curitiba.

A emoção que a chegada das equipes americanas despertou não foi a mesma de alguns jogadores, que temem por sua segurança.