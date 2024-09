Opositor González pede a procurador-geral que evite 'perseguição' política na Venezuela

O Ministério Público (MP) o investiga por suposta "desobediência às leis", "conspiração", "usurpação de funções" e "sabotagem". O foco é um site que a oposição liderada por María Corina Machado alimentou com cópias de mais de 80% das atas de votação que, segundo eles, servem como prova de uma vitória esmagadora de seu candidato.

Seu advogado, José Vicente Haro, não conseguiu acessar o processo, mas foi ao MP para entregar ao procurador Tarek William Saab, alinhado ao chavismo, um documento legal em que justifica a ausência de seu cliente nas três convocações emitidas pelo órgão e que resultaram no pedido de prisão.

O objetivo era apresentar um documento no qual se esclarecem todos os detalhes pelos quais Edmundo González Urrutia não compareceu no exercício de seus direitos e garantias, preservando toda a sua integridade física", disse Haro à imprensa após a reunião com Saan.

Gonzáles Urrutia se dirigiu ao procurador-geral através do documento apresentado por sua defesa.

"Estimo que tal comparecimento só poderia contribuir para intensificar ainda mais a tensão social, além de consolidar um contexto de judicialização incriminatória da política que todos devemos rejeitar", indicou González no documento.

"Nesse sentido, é preciso ter em mente que, nas últimas semanas, foram emitidas declarações públicas de altos porta-vozes governamentais e de outras instituições do Estado que me condenam antecipadamente e, como digo, sem fundamento", acrescentou o opositor no texto.