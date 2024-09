'A polícia salvou minha vida' afirma vítima de estupros na França

"A polícia salvou minha vida", disse nesta quinta-feira em um tribunal Gisèle P., que foi dopada pelo marido por 10 anos para ser estuprada por dezenas de homens contatados on-line na França.

A vítima começou seu depoimento no tribunal criminal de Avignon, no sul de França, no quarto dia deste grande julgamento contra 51 homens, incluindo seu marido, por estupro qualificado.

Este caso, que horrorizou a França, foi revelado por acaso quando seu marido Dominique P., 71 anos, foi preso em 2020 filmando por baixo das saias de clientes de um shopping center.