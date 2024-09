Zelensky exige 'resultados tangíveis' após mudança de gabinete na Ucrânia

"Há dezenas de tarefas muito específicas desse tipo, e cada um em seu posto deve entregar resultados tangíveis no outono", acrescentou o presidente ucraniano.

A nomeação de Sibiga como chanceler contou com os votos a favor de 258 deputados, mais do que o mínimo de 226 exigido, indicaram parlamentares no aplicativo Telegram.

Menos conhecido e menos midiático que seu antecessor, Sibiga, 49, é considerado um nome de peso na diplomacia ucraniana e foi embaixador na Turquia de 2016 a 2021. Ele é considerado mais próximo do chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, Andrii Yermak, do que seu antecessor.

Ao apresentar a candidatura de Sibiga aos deputados do seu partido, Zelensky "descreveu-o como um especialista em relações internacionais, que esteve com ele no bunker em 2022 [no início da invasão russa] e que depois administrou sua comunicação internacional", disse à AFP uma fonte do partido presidencial.

- 'Energia nova' -

Kuleba, 43 anos, no cargo há 4, tem sido uma das personalidades ucranianas mais visíveis desde o início da invasão russa. Desde então, não parou de viajar pelo mundo para pedir apoio diplomático e militar a Kiev.