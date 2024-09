Blinken viaja ao Haiti em demonstração de apoio à luta contra gangues

O Secretário de Estado americano se reuniu com o coordenador do Conselho Presidencial de Transição, Edgard Leblanc Fils, e com o primeiro-ministro interino, Garry Conille.

"Acho que este é um momento de grande desafio, mas também um momento de esperança para o Haiti", disse Blinken após sua reunião com Leblanc Fils.

Sobre o objetivo de convocar eleições no início de 2026, Blinken celebrou os recentes avanços das novas autoridades, embora tenha sublinhado a necessidade de criar "em breve" um conselho eleitoral. A última vez que os haitianos votaram foi em 2016.

Em um país devastado pela violência de gangues, Blinken declarou que "a segurança é a base para todo o resto" e reiterou o apoio dos Estados Unidos neste aspecto.

- Policiais quenianos -

O Secretário de Estado também planeja visitar o quartel-general da Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MMAS), a força policial liderada pelo Quênia que tenta ajudar os agentes locais a restabelecer a ordem.