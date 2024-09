Brasil cai diante da Argentina e perde hegemonia no futebol de cegos dos Paralímpicos

Nas cinco edições anteriores, a Argentina conseguiu duas pratas e dois bronzes, ficando fora do pódio em apenas uma ocasião.

Aos pés da torre Eiffel, depois do anoitecer em Paris, os argentinos resistiram à pressão dos brasileiros e até tiveram chances de marcar para sair com a vitória no tempo regulamentar, mas o placar não saiu do zero.

Na disputa de pênaltis, as duas equipes erraram duas das primeiras cinco cobranças. Nas alternadas, Osvaldo Fernández colocou a Argentina em vantagem e, na sequência, o veterano Ricardinho (35 anos), quatro vezes campeão paralímpico, mandou a bola na trave, um erro que custou a derrota para o Brasil.

bur-fby/jld/dr/iga/cb/mvv

© Agence France-Presse