Chefe do governo alemão recebe Zelensky em Frankfurt na sexta-feira

Segundo uma informação no jornal Der Spiegel ? não confirmada oficialmente ?, o presidente ucraniano também estará presente no encontro em Ramstein com o objetivo de pedir mais armas para enfrentar a invasão russa.

Desde o início da guerra, há dois anos e meio, os ministros da Defesa se reúnem regularmente nesta cidade alemã para debater com autoridades militares sobre os esforços comuns para equipar a Ucrânia da melhor forma possível.

bur-ilp/jpl/bds/mab/mb/yr/mvv

© Agence France-Presse