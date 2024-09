China promete US$ 50 bilhões em financiamento a países africanos

A China, segunda maior economia do mundo, é o principal parceiro comercial da África e busca acesso aos recursos naturais do continente, como cobre, ouro, lítio e terras-raras.

Também concedeu aos países africanos bilhões de dólares em empréstimos que ajudaram a construir infraestruturas, mas que geraram polêmica pelo endividamento gerado.

Vários analistas afirmam que a "generosidade" de Pequim com a África pode ser reduzida diante dos problemas econômicos internos da China.

Ao mesmo tempo, as disputas com os Estados Unidos podem influenciar cada vez mais a política externa de Pequim.

"Receber os africanos é do interesse geopolítico para a China, que deseja manter estes países ao seu lado diante da rivalidade com os Estados Unidos", comentou Zainab Usman, diretora do Programa para África do Carnegie Endowment for International Peace.

