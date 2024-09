Atentado com drone-bomba em presídio de segurança máxima é frustrado no Equador

Zárate afirmou que antes da desativação, os 78 presos foram levados para um local seguro da mesma prisão e que "a situação está controlada".

O chamado Bloco de Segurança, integrado pela Polícia e pelas Forças Armadas para combater o narcotráfico, informou anteriormente em um comunicado que impediu um "atentado" que pretendia "inabilitar" a prisão conhecida como La Roca, com capacidade para cerca de cem detentos e que faz parte de um grande complexo prisional de Guayaquil.

Ali estão chefes de quadrilhas criminosas e políticos acusados de corrupção, como o ex-vice-presidente Jorge Glas, que foi preso em abril mediante um ataque de policiais à embaixada do México em Quito, onde estava asilado. Este fato levou à ruptura das relações entre os dois países.

"Temos a suspeita de que a intenção por trás deste atentado era provocar a transferência das ppl's (pessoas privadas de liberdade) para fora de La Roca, para outros centros penitenciários", disse o ministro Loffredo.

Em setembro de 2023, as forças de segurança detonaram de forma controlada um drone carregado com explosivos que pousou em La Roca, sem deixar vítimas.

As prisões do Equador, que se tornaram centros de operações criminosas, estão sob controle militar desde janeiro, quando o presidente Daniel Noboa declarou que o país estava em conflito armado interno diante de uma investida do narcotráfico e pôs militares nas ruas para neutralizar cerca de 20 organizações, que tachou de terroristas e beligerantes.