EUA descarta 'mudança' em sua política com 'regime repressivo' da Nicarágua

A libertação de 135 presos políticos na Nicarágua "não pressupõe uma mudança" na política dos Estados Unidos em relação ao "regime repressivo" do presidente Daniel Ortega, afirmou um alto funcionário americano nesta quinta-feira (5).

Ortega, juntamente com sua esposa e vice-presidente, Rosario Murillo, "continua reprimindo a democracia, não tem respeitado os direitos humanos dos nicaraguenses e aprofundou a colaboração da Nicarágua com governos autoritários, como Rússia e China", disse Eric Jacobstein, alto funcionário do Departamento de Estado.

"O regime nicaraguense não obteve nada" em troca da libertação dos 135 presos políticos, afirmou Jacobstein, envolvido nas negociações para a soltura dos 135 presos políticos que foram recebidos pela Guatemala.