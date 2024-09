González 'deve ser reconhecido como presidente eleito' da Venezuela, diz líder opositora

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, afirmou, nesta quinta-feira (5), que seu candidato, Edmundo González, "deve ser reconhecido como presidente eleito" da Venezuela pelo mundo, apesar da proclamação da reeleição de Nicolás Maduro, em meio a acusações de fraude.

"O mundo sabe que Edmundo González é o presidente eleito e que Maduro foi derrotado por uma surra", disse Machado em um fórum virtual com a organização americana Americas Society/Council of The Americas, com sede em Nova York.

"Chegamos a um ponto em que precisamos avançar, como eu disse, e este é um momento em que Edmundo González deve ser reconhecido como o presidente eleito da Venezuela", afirmou.