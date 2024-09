Itália e UE chegam a acordo sobre concessões de praias

Os operadores de praias privadas oferecem espreguiçadeiras, guarda-sóis, banheiros, chuveiros, restaurantes e bares, serviços que muitos italianos apreciam.

Mas eles podem ser caros e excluir aqueles que não podem ou não querem pagar.

Em algumas áreas, como Rimini, na costa adriática, as concessões privadas cobrem 90% das praias.

A UE tem advertido a Itália há duas décadas para que introduza mais concorrência no sistema, no qual as concessões são renovadas automaticamente e frequentemente transmitidas de geração para geração.

Os sucessivos governos de Roma ignoraram as queixas e estenderam repetidamente a validade das concessões.

Sob o novo plano, a Itália estenderá os direitos dos operadores atuais até setembro de 2027, mas exigirá que licitações sejam abertas até, no máximo, junho desse ano.