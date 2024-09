Trump oferece a Musk liderança sobre reformas drásticas do Estado se for eleito

No entanto, a empresa, com sede em Pittsburgh, capital histórica da indústria do aço nos Estados Unidos, adverte que um bloqueio poderia resultar na demissão de milhares de funcionários e no fechamento de instalações.

A candidata democrata de 59 anos disse no início da semana que queria manter o grupo sob controle americano.

O ex-presidente Donald Trump também prometeu se opor a esta operação.

cjc-aue/ev/erl/mar/jb/am/mvv

© Agence France-Presse