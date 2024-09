Papa Francisco e imã indonésio fazem apelo contra uso da religião em conflitos

Também pediram a adoção de "medidas decisivas para preservar a integridade do meio ambiente e dos recursos naturais".

Depois do encontro inter-religioso na maior mesquita do sudeste asiático, Francisco celebrará uma missa em um grande estádio para concluir sua visita à Indonésia, a primeira etapa de sua viagem à região Ásia-Pacífico.

Apesar do ritmo intenso da viagem de 12 dias, o pontífice argentino, de 87 anos, demonstrou boa disposição desde que chegou a Jacarta, na terça-feira.

A questão inter-religiosa é central na visita à Indonésia, o país com a maior população muçulmana do mundo.

Nasarrudin disse à AFP que a declaração conjunta com o papa é uma expressão de "como muçulmanos e católicos, e todas as religiões do mundo, podem conversar sobre como salvar o meio ambiente".

A mesquita Istiqlal fica diante da catedral Santa Maria da Assunção. Os dois templos estão conectados por um "túnel da amizade", considerado um símbolo da fraternidade religiosa.