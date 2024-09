Príncipe William mostra nova barba em público pela primeira vez

O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, mostrou sua nova barba em público pela primeira vez nesta quinta-feira (5), durante visita a uma exposição de arte sobre pessoas sem-teto.

O filho mais velho do rei Charles III já havia exibido uma barba cuidadosamente aparada no mês passado em um vídeo online com sua esposa Catherine, elogiando os atletas britânicos que competiram nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O príncipe de Gales, que costuma aparecer barbeado, provocou uma avalanche de reações ao aparecer na gravação do dia 11 de agosto com uma barba por fazer.