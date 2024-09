Putin declara conquista do Donbass ucraniano sua principal prioridade

A conquista do Donbass, no leste da Ucrânia, é a "prioridade número um" da Rússia, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quinta-feira (5), ao destacar que seu Exército estava repelindo as forças ucranianas na região fronteiriça de Kursk.

"O objetivo do inimigo [ao atacar a região russa de Kursk] era nos deixar nervosos e preocupados para redistribuir as nossas tropas de uma área para outra e parar a nossa ofensiva em áreas-chave, em particular no Donbass, cuja libertação é a nossa prioridade número um" , disse o chefe de Estado em um fórum econômico em Vladivostok, no Extremo Oriente russo.

Desde o outono de 2022, a Rússia reivindica a anexação das duas regiões do Donbass ucraniano, a de Luhansk, que ocupa quase inteiramente, e a de Donetsk, da qual ocupa uma parte.