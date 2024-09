Manifestantes pró-Palestina interrompem abertura do Festival de Cinema de Toronto

O Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), o mais importante da América do Norte, começou na quinta-feira (5) com o filme "Nutcrackers", de Ben Stiller, evento marcado pela presença de manifestantes pró-Palestina.

Quatro ativistas gritaram frases no Teatro Princesa de Gales contra o Royal Bank of Canada, patrocinador do evento e que enfrenta críticas por seus investimentos em empresas vinculadas a Israel, enquanto a guerra em Gaza prossegue. Outros membros da plateia se uniram às vaias.

O diretor geral do festival, Cameron Bailey, continuou com o discurso de abertura e agentes de segurança escoltaram os manifestantes para fora do local, antes da exibição do filme, o primeiro de Stiller em sete anos, sobre um promotor imobiliário de Chicago que precisa se mudar para Ohio para cuidar de seus quatro sobrinhos quando uma tragédia atinge a família de sua irmã.